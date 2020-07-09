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Британское издание завило о сделанном России «военном предупреждении» 

Газета.Ru 1 час назад
Запад послал России предупредительный сигнал
Фото: РИА Новости
Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал. Об этом сообщает Daily Express.
По информации издания, королевство усилило свое военное присутствие в арктическом регионе. В ходе последних маневров НАТО под кодовым именем Dynamic Mongoose Британия выступила с двумя фрегатами ASW, противолодочной субмариной, а также новым патрульным самолетом P-8 Poseidon.
Как отмечает издание, Британия таким образом пытается повысить свой авторитет в Арктике.
Учения НАТО прошли в период, когда в этом регионе активизировался российский флот.
Для Москвы эти маневры должны стать знаком, что Североатлантический альянс следит за действиями России в Арктике.
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В мире , Армия , НАТО
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