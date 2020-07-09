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Вице-премьер Украины назвал минские соглашения неактуальными 

Парламентская газета и ещё 6 36 минут назад
Вице-премьер Украины назвал «Минск» неактуальными
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины​ Алексей Резников в местном телеэфире заявил, что минские договоренности во многом уже неактуальны, его слова передает РИА «Новости».
«О минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера Германии Ангелу) Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти минские соглашения», — сказал Резников.
В середине июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «минский процесс по урегулированию конфликта не умер, а держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких». Вместе с тем дипломат подтвердил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, подписанный по итогам саммита «нормандской четверки» в феврале 2015 года, предполагает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности, обсуждение модальностей возобновления выплат пособий и пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также конституционную реформу на Украине, результатом которой должна стать глубокая децентрализация государственного управления. Одним из главных пунктов политического пакета является предоставление Донбассу особого статуса.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Украина , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , Алексей Резников , МИД , РИА Новости , Германия
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