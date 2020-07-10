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Лукашенко заявил, что мир «скукорежился» из-за коронавируса 

Экспресс газета и ещё 10 1 час назад
Лукашенко: мир «скукорежился» из-за коронавируса
Фото: globallookpress.com
Действия Белоруссии во время пандемии он считает самыми правильными
Президент Белоруссии во время посещения завода в Минске заявил, что его действия во время пандемии коронавируса были абсолютно правильными, пишет издание «Regnum».
Он называл «коронапсихозом» ситуацию в некоторых государствах планеты. Во его словам, в таких условиях потребители отдавали предпочтение белорусским товарам, которые завоевали новые позиции на мировых рынках.
«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Белоруссии. Вот в чем мы оказались правы», — сказал белорусских лидер.
По его словам, теперь другие страны берут пример с Белоруссии, которая не закрывала границы, торговые и иные предприятия. Он сослался на неких интересующихся, которые якобы просят совета у руководства постсоветской республики для проведения политики в своих государствах.
Ранее «Экспресс газета» писала, что Литва испортила отношения с Белоруссией.
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Комментарии 1
В мире , Число заразившихся , ИА REGNUM , Минск
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