Лукашенко: мир «скукорежился» из-за коронавируса

Действия Белоруссии во время пандемии он считает самыми правильными

Президент Белоруссии во время посещения завода в Минске заявил, что его действия во время пандемии коронавируса были абсолютно правильными, пишет издание «Regnum».

Он называл «коронапсихозом» ситуацию в некоторых государствах планеты. Во его словам, в таких условиях потребители отдавали предпочтение белорусским товарам, которые завоевали новые позиции на мировых рынках.

«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Белоруссии. Вот в чем мы оказались правы», — сказал белорусских лидер.

По его словам, теперь другие страны берут пример с Белоруссии, которая не закрывала границы, торговые и иные предприятия. Он сослался на неких интересующихся, которые якобы просят совета у руководства постсоветской республики для проведения политики в своих государствах.

Ранее «Экспресс газета» писала, что Литва испортила отношения с Белоруссией.