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Постпред России предупредил о подготовке Украиной «военного сценария» по Донбассу 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Киев готовит «военный сценарий» по Донбассу
Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины/РИА «Новости»
Украинские власти готовят "военный сценарий" решения проблемы Донбасса, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, об активной подготовке военного сценария свидетельствуют заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и главнокомандующего украинскими Военно-морскими силами Алексея Неижпапы, отметил российский постпред.
Кроме того, по словам Лукашевича, в последнее время украинская сторона пытается "нагнетать военную истерию" и эксплуатирует "миф о внешней угрозе" на фоне кампании по подготовке к местным выборам в Донбассе.
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В мире , Александр Лукашевич , ОБСЕ
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