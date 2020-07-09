Киев готовит «военный сценарий» по Донбассу

В частности, об активной подготовке военного сценария свидетельствуют заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и главнокомандующего украинскими Военно-морскими силами Алексея Неижпапы, отметил российский постпред.

Кроме того, по словам Лукашевича, в последнее время украинская сторона пытается "нагнетать военную истерию" и эксплуатирует "миф о внешней угрозе" на фоне кампании по подготовке к местным выборам в Донбассе.