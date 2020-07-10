Отказ властей Швеции от карантина обернулся провалом 

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Решение властей Швеции не вводить строгих ограничений по коронавирусу и дождаться формирования «коллективного иммунитета» оказалось провальным: летальность от COVID-19 превысила не только показатели соседних скандинавских стран, но и США

Смертность в Швеции оказалась не просто значительно выше, чем в соседствующих с ней Норвегии Финляндии , но, в пересчете на 1 миллион населения, даже на 40% превысила данный показатель для Соединенных Штатов, занимающих первое место в мире и по количеству заболевших, и по числу жертв COVID-19. По сравнению с Данией летальность в Швеции оказалась в 6 раз выше, с Финляндией в 7 раз, а с Норвегией — в 12 раз.

«При этом королевство фактически не получило никаких экономических выгод от отсутствия карантина. По оценке шведского центробанка, ВВП страны по итогам 2020 года потеряет 4,5%, уровень безработицы в стране уже поднялся до 9% в мае с 7,1 в марте», — пишет Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам экономиста Института мировой экономики Петерсона Джейкоба Киркегора, причиной обвала экономики стала высокая зависимость Швеции от международной торговли. Даже при отсутствии ограничений внутри страны, были нарушены связи с поставщиками и потребителями из-за закрытия международного сообщения. Согласно прогнозу Еврокомиссии , ВВП Швеции до конца года снизится на 5,3%.

Напомним — единственное, что запрещали власти Швеции своим гражданам: посещать дома престарелых и собираться группами более 50-ти человек. Все остальные меры носили исключительно рекомендательный характер.