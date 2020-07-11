СБ ООН не принял вторую резолюцию России по Сирии

Совбез ООН не принял резолюцию России, которая предлагала оставить один переход на границе Сирии для трансграничной доставки гуманитарной помощи в страну.

За документ проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре.

Для доставки гуманитарной помощи в Сирию до сегодняшнего дня использовались два перехода на с Турцией — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, поэтому для их дальнейшей работы Совбез должен был принять резолюцию.

Ранее Россия и Китай наложили вето на две резолюции Бельгии и Германии, предполагающие продление работы двух погранпереходов, а не одного.

В российской резолюции, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось, что механизм трансграничной доставки гумпомощи создан в качестве временной меры в 2014 году. Согласно тексту, СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году.

В проекте сказано, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на год.

В нем также говорится, что СБ выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска. В тексте сказано, что они ставят под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, согласно тексту, СБ ООН просит генсека организации представить доклад о прямом и косвенном воздействии односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, на ее социально-экономическое положение и гуманитарные поставки из-за границы.

Доклад, который должен быть представлен не позднее 31 августа, должен также содержать анализ воздействия мер принуждения на экономическое и гуманитарное сотрудничество между правительством Сирии и государствами-членами ООН.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи. Это крайне не устраивает западных партнеров в Совбезе.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем, чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.