Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае критикуют «права человека по-американски» 

ИА Regnum 1 час назад
В Китае критикуют «права человека по-американски»
Фото: ТАСС
В рамках жесткой полемики, ведущейся между Китаем и США, Китайское общество по изучению прав человека обнародовало статью, которая на конкретных примерах разоблачает американскую трактовку прав человека и правозащитной деятельности, сообщает 9 июля Синьхуа.
В центре внимания материала — проблемы мигрантов в США, право и человеческое достоинство которых в этой стране систематически нарушаются. Рассказывается, как прибывшие в США сталкиваются с культурной дискриминацией и расовой ксенофобией
Нарушения прав человека начинаются с жестокого обращения с мигрантами на границе, которые подвергаются задержаниям и арестам. Нередки случаи разлучения родителей с детьми. Американские власти при этом пропагандируют политику «нулевой терпимости», говорится в статье.
Мечты и уверенность в ассимиляции мигрантов в США переплетаются с националистическими предрассудками, обнаруживая конфликт ментальностей и приводя к расколу в обществе. В результате внутренняя миграционная политика страны, по сути выстроенной мигрантами с нуля, полна прецедентов расовой нетерпимости.
Авторы статьи уверены, что это в корне опровергает официальную версию американской идеологии «плавильного котла» и представления о США как о «свободном», «открытом» обществе.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
ИА Regnum: последние новости
Пекин советует ВОЗ искать источники COVID-19 не только в Китае Пекин советует ВОЗ искать источники COVID-19 не только в Китае В Киеве назвали причину, по который Крым никогда не вернётся на Украину В Киеве назвали причину, по который Крым никогда не вернётся на Украину Военные осушали лужи пред визитом Зеленского — СМИ Военные осушали лужи пред визитом Зеленского — СМИ
Комментарии
В мире , Синьхуа , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение