В Китае критикуют «права человека по-американски» 

В рамках жесткой полемики, ведущейся между Китаем США , Китайское общество по изучению прав человека обнародовало статью, которая на конкретных примерах разоблачает американскую трактовку прав человека и правозащитной деятельности, сообщает 9 июля Синьхуа.

В центре внимания материала — проблемы мигрантов в США, право и человеческое достоинство которых в этой стране систематически нарушаются. Рассказывается, как прибывшие в США сталкиваются с культурной дискриминацией и расовой ксенофобией

Нарушения прав человека начинаются с жестокого обращения с мигрантами на границе, которые подвергаются задержаниям и арестам. Нередки случаи разлучения родителей с детьми. Американские власти при этом пропагандируют политику «нулевой терпимости», говорится в статье.

Мечты и уверенность в ассимиляции мигрантов в США переплетаются с националистическими предрассудками, обнаруживая конфликт ментальностей и приводя к расколу в обществе. В результате внутренняя миграционная политика страны, по сути выстроенной мигрантами с нуля, полна прецедентов расовой нетерпимости.

Авторы статьи уверены, что это в корне опровергает официальную версию американской идеологии «плавильного котла» и представления о США как о «свободном», «открытом» обществе.