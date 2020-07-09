В Болгарии ужесточат ограничения по COVID-19 

Власти Болгарии приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с COVID-19 из-за резкого прироста случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на заявление главы минздрава Кирила Ананиева.

Министр отметил, что ослабление ограничительных мер не привело к ожидаемым результатам. В связи с этим было принято решение вернуть некоторые из ограничений, действовавших ранее.

Отмечается, что с 10 июля в стране вводится запрет на посещение ночных клубов и баров. Клубы и бары, находящиеся под открытым небом, доступны для посещения, однако число гостей не должно превышать 50% от максимальной вместимости. Кроме того, количество участников массовых мероприятий не может превышать 30 человек. Все спортивные мероприятия отныне будут проходить без зрителей.

Ранее власти страны продлили режим действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19 до конца июля.

За последние сутки в Болгарии подтвердили 240 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6 342. Скончались с начала эпидемии 259 пациентов с COVID-19. Выздоровели 3 166 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф