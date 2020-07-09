Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии рассказали о подрывной деятельности России 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
У Германии появилась новая претензия к России
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Спецслужбы Германии сочли подрывной деятельность России и Китая в стране. Об этом сообщается в докладе Федерального ведомства по охране конституции ФРГ за 2019 год.
«В кризисные времена усиливаются кибератаки и дезинформационные кампании, которые имеют целью дестабилизировать свободное общество», — говорится в документе. В качестве примеров стран, проводящих такую кампанию, ведомство называет Россию и Китай. По мнению авторов доклада, «подрывная деятельность» Москвы усиливается.
Таковой, например, считают присоединение Крыма в 2014 году. Авторы документа также считают, что к убийству подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, скорее всего, причастны российские спецслужбы или власти Чечни.
Германия пригрозила России санкциями
В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению властей Германии, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.
Последние новости
На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны
Комментарии 1
В мире , Политика , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Зелимхан Хангошвили , Имарат Кавказ , Германия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение