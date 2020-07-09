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Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Павиан сбросил человека с четвертого этажа на глазах у людей. Инцидент произошел в кенийской столице Найроби.
Водитель микроавтобуса Диксон Майн попытался залезть на крышу малоэтажного строения, чтобы прогнать сидящую там обезьяну. Но, примат, похоже, догадался о намерениях человека и опередил своего оппонента. Животное резко поднялось с места и подбежало к мужчине, а тот не удержался во время внезапной атаки и упал на землю.
Сообщается, что потерпевший получил перелом руки, порез пальца и раны на лице. Но все травмы не представляют опасности для его жизни.
В мире , Африка , Видео , Происшествия , Найроби
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