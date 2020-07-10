По ее словам, ограничения могут быть вновь введены, если число случаев заболевания коронавирусной инфекцией начнет расти.

Вуйнович подчеркнула, что иного способа остановить пандемию не будет. Также она отметила, что возможность введения ограничений будет сохраняться, пока не будет изобретена вакцина или лекарство от коронавирусной инфекции, и призвала общественность быть к этому готовой.

«Лучше пусть это (введение ограничений. — Прим. ред.) будешь раньше — пожар надо тушить, пока он маленький», — добавила представитель ВОЗ в России.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 12,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 707,3 тысячи человек.