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России предсказали второй карантин из-за коронавируса 

Артём Кульша и ещё 4 43 минуты назад
В России могут быть вновь введены ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости.
По ее словам, ограничения могут быть вновь введены, если число случаев заболевания коронавирусной инфекцией начнет расти.
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Вуйнович подчеркнула, что иного способа остановить пандемию не будет. Также она отметила, что возможность введения ограничений будет сохраняться, пока не будет изобретена вакцина или лекарство от коронавирусной инфекции, и призвала общественность быть к этому готовой.
«Лучше пусть это (введение ограничений. — Прим. ред.) будешь раньше — пожар надо тушить, пока он маленький», — добавила представитель ВОЗ в России.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 12,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 707,3 тысячи человек.
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В мире , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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