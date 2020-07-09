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Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Зеленский необычно объяснил проблемы Украины
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в скором времени страна сможет преодолеть все свои проблемы. Его слова приводит УНН.
Текущее положение в экономике украинский лидер объяснил «сложным високосным годом».
«Не хочу ничего обсуждать, мне кажется, все и так всё прекрасно понимают. Это я к тому, что друзей у нас мало. Мы всё преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный», — заявил он.
Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза назвал Зеленского «бедоносцем» после затопления стадиона, который посетил глава государства. По словам Березы, президент похвалил себя и свою команду, «рассказал, каким хорошим вышел стадион», и уехал.
«Первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского, затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский таки бедоносец», — продолжил депутат.
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Комментарии 2
В мире , Украина , Борислав Береза , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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