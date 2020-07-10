Трамп выступил против попыток переписать историю США 

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против попыток переписать историю США. Об этом сообщает телеканал Fox.

Кроме того, он отметил, что не является сторонником предания забвению отдельных моментов из американской истории.

Глава Белого дома добавил, что при этом поддерживает борьбу с расизмом, однако подчеркнул, что он поддерживает участников мирных протестов.

По его мнению, на многих митингах в США принимали участие "анархисты", "радикальные маньяки крайне левого толка" и "провокаторы".

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.