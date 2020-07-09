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Reuters: бывшего юриста Трампа Майкла Коэна снова взяли под стражу 

ТАСС и ещё 22 43 минуты назад
Экс-юриста Трампа снова взяли под стражу
Фото: Reuters
Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения, снова взят под стражу после того, как он был отправлен из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
Срок заключения Коэна в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк) истекает в ноябре 2021 года. Ввиду опасности заражения коронавирусной инфекцией бывшего юриста в мае направили под домашний арест. Теперь Коэна решили вновь вернуть в тюрьму.
В начале апреля генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.
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Комментарии
В мире , Майкл Коэн , Уильям Барр , Дональд Трамп , Reuters , Нью-Йорк , США
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