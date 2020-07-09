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Reflex (Чехия): Запад погружен в самообвинения, раздроблен и не верит в собственные силы 

ИноСМИ 1 час назад
«Запад постепенно уничтожит себя сам»
Фото: РИА Новости
Демократический мир в прошлом году истязал себя климатической истерией, теперь он с упорством занимается расизмом и борьбой с разными памятниками. Западные общества издерганы, политически поляризованы и расколоты. Похоже, Запад решил сам себя замучить. Противникам и делать ничего не надо, он постепенно уничтожит себя сам.
В прошлом году демократический мир истязал себя климатической истерией, а теперь коронавирусный маразм сопровождается массовыми демонстрациями против расизма и борьбой с разными памятниками. Западные общества издерганы, политически поляризованы и расколоты. И это в момент, когда евроатлантическая цивилизация столкнулась с поползновениями все более агрессивного Китая, миграционными волнами, давлением со стороны путинской России, радикальным исламизмом и растущим неравенством при распределении достигнутого богатства. Похоже, Запад решил сам себя замучить, и это на руку его противникам.
В западном демократическом мире, непонятно почему, в моде бесконечные самообвинения (сегодня — в расизме и прошлом колониализме), пессимизм, распространяемый СМИ и социальными сетями, а также неверие в собственные силы и способности. Общества небывало разделены. Это касается всех, начиная с трамповской Америки и заканчивая соседней Польшей и нашей Чешской Республикой, где идейные и социальные разногласия тоже на виду.
Так, например, в одном из недавних комментариев в известном издании Economist, говорится, что «пессимизмом мы вредим больше всего самим себе. От него остается шаг до убежденности в том, что американский первородный расовый грех так глубоко пустил корни, что справиться с ним невозможно и что крушить и жечь это правильно, потому что только так можно привлечь внимание». Эти слова касаются Соединенных Штатов, где в ноябре пройдут президентские выборы и где обстановка очень напряженная. Все благодаря неутолимому эксгибиционизму Дональда Трампа, а также его беспомощному демократическому сопернику Джо Байдену. Но схожие проблемы мы видим в большинстве западных обществ.

Ниоткуда в никуда

К примеру, принципиальная проблема Чешской Республики в том, что до конца так и не ясно, способна ли относительно маленькая и небольшая страна донести и отстоять свои национальные интересы, которые подминает вездесущая глобализация? Останемся ли мы и в будущем экономически конкурентоспособными и политически суверенными или будем плестись в хвосте Европейского Союза? Удовлетворительных ответов на эти вопросы мы не слышим. Вместо членораздельных и позитивных мнений, которые помогли бы нам понять, как мы будем противостоять вызовам современности, нас засыпают пустыми заявлениями политиков, комментаторов и самых причудливых экспертов в «Твиттере». Уже много лет мы мусолим конфликт интересов премьера Андрея Бабиша и следим за разобщенной оппозицией, которая до сих пор не созрела для каких-то серьезных действий. На ее место уже претендуют непредсказуемые игроки, такие как «Миллион минут для демократии» (гражданское движение — прим. перев.). Они проводят массовые и мелкие демонстрации, которые пока ни к чему не привели. И при этом, несмотря на все скандалы, рейтинг партии Бабиша ANO продолжает расти.
У нас, а также в других странах демократического Запада, мы все упорнее «взращиваем» то, что нас разделяет, вместо того, чтобы искать общие точки соприкосновения. Это от непонимания того, что происходит в современном мире и как развиваются в нем события.
Запад занимается саморазрушением. Сильных и явных демократических лидеров нет, а мнения о том, что же мы должны делать для достижения своих национальных интересов, по-прежнему разнятся. При этом мы стремительно погружаемся в спровоцированный коронавирусом экономический кризис, что только усиливает напряженность.
А ведь в ближайшее время к экономическим трудностям Запада прибавятся еще и миграционный кризис, постоянная радикализация части мусульманского мира, неприятие Китаем любой критики, непредсказуемое самодержавие в России, а также нерешенные климатические проблемы.
Евроатлантическая цивилизация вместо того, чтобы решать жизненно важные проблемы, с упорством занимается расизмом (как будто где-то его не было), давно прошедшим колониализмом и малюет ругательства на памятниках Уинстону Черчиллю. Все это только радует Пекин и Москву, а также экстремистских имамов в мечетях. Им достаточно просто подождать, когда Запад постепенно уничтожит себя сам.
Известный американский политолог Сэмюэл Хантингтон в своей основополагающей книге «Столкновение цивилизаций» написал:
«Цивилизационные войны вдоль линии разлома закипают снизу, мир по линии разлома просачивается сверху».
Но проблема возникает тогда, когда Запад ведет цивилизационные войны против себя самого. А именно это сейчас и происходит. Тогда сверху не спустится ни желанный покой, ни мир, ни процветание.
Reflex (Чехия)
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В мире , Статьи , Андрей Бабиш , Джозеф Байден , Уинстон Черчилль , Дональд Трамп , ЕС , Китай , Польша , Чехия
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