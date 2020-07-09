Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гордон раскрыл вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине 

News.ru и ещё 2 29 минут назад
Раскрыт вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине
Фото: Reuters
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал «единственный вариант» возвращения территорий ДНР и ЛНР Украине.
Если пандемия COVID-19 спровоцирует экономический крах России, то Украина сможет реинтегрировать Донецк и Луганск. По его словам, только массовые протесты и демонстрации смогут отвлечь Кремль от украинских территорий. Это даст шанс на воссоединение, передаёт argumenti.ru.
На Украине объяснили окончательную потерю Крыма
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.
Как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
News.ru: последние новости
В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19 В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19 «Операция „Немыслимое“»: Россия отрежет Херсонщину для пересыхающего Крыма «Операция „Немыслимое“»: Россия отрежет Херсонщину для пересыхающего Крыма Замгенсека ООН заявил о неготовности стран противостоять биотерроризму Замгенсека ООН заявил о неготовности стран противостоять биотерроризму
Комментарии 39
В мире , Александр Бородай , Дмитрий Гордон , газета "Аргументы недели" , Донецк , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
ЛДПР сложит полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала
ЛДПР сложит полномочия в Госдуме из-за ареста Фургала
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Медведев рассказал о сыне
Медведев рассказал о сыне
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение