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К дому экс-главы Нацбанка Украины принесли гробы и похоронные венки 

Lenta.ru и ещё 3 39 минут назад
К дому экс-главы Нацбанка Украины принесли гробы и венки
Фото: Facebook
Неизвестные принесли гробы и похоронные венки к дому бывшего главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, передает «5.ua».
Гробы, венки и плакаты с угрозами оставили на въезде в поселок, где живет Смолий.
«Украинские сумерки. Без комментариев», — написал экс-глава Нацбанка в соцсетях.
В пресс-службе НБУ назвали инцидент «спектаклем с плохим сценарием» и предположили, что скоро гробы с венками появятся возле домов действующих чиновников регулятора. Акция может быть направлена против будущего руководителя Нацбанка, чтобы он «был послушным», предположили в организации.
1 июля Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления». Через два дня Верховная Рада уволила его.
В ноябре украинские аграрии принесли мертвую свинью в гробу к зданию Верховной Рады, протестуя против снятия моратория на продажу земли.
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В мире , Яков Смолий , Верховная Рада
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