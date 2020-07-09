Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождается арестами и протестами.

В Белоруссии нарастает напряженность в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов. В стране продолжаются задержания, аресты и посадки основных конкурентов президента Лукашенко, который правит уже больше четверти века.

За решеткой — блогер Сергей Тихановский, которого обвиняют в несанкционированной акции протеста, и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — против руководимого им до недавних пор банка возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Также милиция занялась проверкой «противоправной деятельности» бывшего посла и куратора центра айтишников Валерия Цепкало, считавшегося ранее человеком Лукашенко. Самого Цепкало, к слову, к выборам пока не допустили.

Что сейчас происходит в Белоруссии и кто стоит — Запад или Россия — за активизировавшейся оппозицией, выясняла «Страна».

Главные соперники Батьки

Для выдвижения кандидатам нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей с 21 мая по 19 июня. При этом большая часть белорусской прозападной оппозиции в выборах де-факто не участвует: они либо полностью бойкотируют кампанию, либо планируют покинуть ее досрочно.

Cбор подписей сопровождался массовыми акциями протеста, так называемым «тапочным майданом», где недовольные правлением Лукашенко сравнивали его с «тараканом», которого надо прихлопнуть тапком. Были задержаны сотни людей.

О преодолении 100-тысячного рубежа в сборе подписей заявили представители группы Лукашенко, в поддержку которого собрано, по их данным, около 2 миллионов подписей. В штабе Бабарико сообщили о собранных 365 тысячах подписей, представители группы Цепкало заявили о 160 тысячах подписей. Но на днях стало известно, что больше половины подписей в поддержку Цепкало в ЦИК забраковали. Сейчас он оспаривает это решение, но может выбыть из гонки.

Также о сборе необходимого количества подписей сообщили в инициативных группах Светланы Тихановской, жены арестованного блогера, которая продолжила его кампанию (сам Сергей не был допущен Центризбиркомом к сбору подписей за свое выдвижение) и экс-депутата Канопацкой, которую называют «спойлером» Лукашенко, хотя сама она отрицает, что работает на президента.

Таким образом, к выборам будут допущены 6 кандидатов: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев , глава партии «Громада» Сергей Черечень.

Необычные выборы

В целом, по словам экспертов, в Белоруссии впервые появились альтернативные кандидаты, которые пользуются заметной популярностью и поддержкой среди населения. Также впервые митинги против власти носят масштабный характер — если не по числу участников, то по географии распространения (они проходят не только в Минске , но и во многих других городах). Эксперты связывают это с несколькими факторами.

Во-первых, с усталостью людей от долгого правления президента, которое наложилось на тяжелую социально-экономическую ситуацию и неоднозначное отношение населения к отказу Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса.

Во-вторых, с тем, что впервые против Лукашенко играют не только Запад и прозападные политики, не очень популярные среди белорусов, но и Россия, с которой Батька зашел в конфликт из-за нежелания углублять интеграцию в рамках Союзного государства.

В-третьих, из-за карантина и коронавируса была вынуждена вернуться часть белорусов-гастарбайтеров, ранее живших и работавших в странах ЕС . На родине возможностей для серьезного заработка у них нет и не предвидится, а местные политические порядки кажутся нетерпимыми. Это усилило напряженность в обществе и создало довольно большую (в масштабах Белоруссии) прослойку протестного населения.

«Впервые в истории современной Белоруссии выборы президента стали не только ареной традиционного противостояния элит — власти и оппозиции, но и внутри системы власти. Факторы Запада и России, которые усилили деление и раскол внутри команды власти, сделали положение Лукашенко хрупким. Не самые высокие рейтинги, наличие серьезных конкурентов создают ситуацию, при которой у президента Белоруссии появились реальные риски потерять власть. И именно с этим связана жесткая реакция белорусских силовиков, которые нейтрализуют соперников Лукашенко на выборах. Что может стать переломным моментом? Таким моментом может стать или сакральная жертва, или прямое вмешательство внешних сил, или предательство — переход на сторону оппонентов кого-то из видных членов команды Лукашенко, нынешней или бывшей, на уровне премьер-министра, директора КГБ, кого-то из силовиков», — описал «Стране» ситуацию политолог Руслан Бортник

Сам президент Лукашенко неоднократно заявлял о вмешательстве зарубежных стран в выборы и о том, что за его оппонентами «стоят кукловоды» из России и Запада, которые хотят расшатать обстановку в Белоруссии в свою пользу. Именно этим он и мотивирует жесткие меры против своих оппонентов. Так, Батька признался, что он лично дал команду посадить блогера Тихановского.

«Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственен, — сказал Лукашенко. — Мы сейчас на изломе, на разрыве. Нас рвут в Евросоюзе, на нас обратили, как я мягко сказал, внимание американцы. И Россия — она в страшном сне не может представить, что нет у них этого союзника. В этом плане я понимаю руководство России. Но я им всегда говорю: вы добром должны белорусов к себе звать. И когда уже искрить очень начинает — на переговорах уже, в более широком кругу — я говорю: мы выстоим, мы, говорю, в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим, но с кем будете вы. Вы подумайте».

В целом, Батька дает понять, что будет действовать жестко и силой разгонет любые Майданы.

Рука Кремля, козни Запада или самого Батьки?

Среди экспертов считается, что основной конкурент Батьки на этих выборах — Бабарико, бывший руководитель банка, принадлежащего Газпрому , — человек, которого поддерживает Россия, которая обижена на Лукашенко за отказ углублять интеграцию в рамках Союза двух государств.

Не так давно посол Белоруссии в Москве Семашко заявил, что Кремль предлагал передать на союзный уровень 95% властных полномочий, но Батька эту идею отверг. В то же время в самой России к такой версии многие относятся со скепсисом. «Белорусские СМИ активно представляют Бабарико как Буржуина, ставленника российской олигархии, которая хочет захватить Белоруссию, — пишет у себя в ФБ российский политолог Сергей Марков , поддерживающий Путина. — Но Бабарико вовсе не пророссийский кандидат. Именно его поддержала Светлана Алексиевич , один из самых агрессивных русофобов. А Бабарико профинансировал за счет банка издание 5-томника Алексиевич на белорусском языке и рассылку его во все библиотеки Белоруссии. Прозападные НКО всегда получали много денег Газпрома от Бабарико и часто называли его Меценатом Года. Сейчас Бабарико поддержали и многие другие националисты. В целом, американская агентура в белорусской элите пытается толкать Лукашенко по пути Януковича. То есть пытается создать у него конфликт с Москвой. И одновременно пытается создать условия для белорусского Майдана. Надеясь, что белорусские силовики растеряются, Россия обиженно будет молчать, а небольшая, но агрессивная и сплоченная тусовка „грантоедов‟, как и в Киеве, организует захват государственных зданий. После чего эту „революцию‟ немедленно признают США и ЕС“.

Бытует и конспирологическая версия, что и Бабарико, и Тихановский — это технические кандидаты от Батьки, которых он специально выпустил „на ринг“, чтоб не аккумулировали протестные настроения без всяких шансов на победу. И обоих еще и на всякий случай в тюрьму спрятали, чтобы даже теоретически их не смогли „перевербовать“ и побудить возглавить протесты, если после выборов они примут масштабный характер.

“Ни Бабарико, ни Тихановский не проявляли раньше своих политических амбиций, в оппозиционной среде к ним относятся настороженно. Более того, Бабарико давно в системе. Да и политики они, если честно, никакие — без стержня и явно не Цицероны. Распространено мнение, что их выдвижение было согласовано с окружением Лукашенко и с органами безопасности. Цепкало также человек Батьки, он разрешает ему себя критиковать, чтобы создать видимость демократии», — рассказал «Стране» на условиях анонимности один из белорусских журналистов, сотрудник пресс-службы госструктуры.

В то же время источник «Страны» в политических кругах Белоруссии, полагают, что Россия не ставит на свержение Лукашенко. «Судя по тональности российских СМИ и телеграм-каналов, они достаточно лояльны к Бабарико, да и сам он тоже делает заявления, которые можно истолковать двояко. Например, ушел от ответа на вопрос чей Крым, хотя официальная позиция Белоруссии в том, что Крым — это Украина. Также он не против введения единой валюты в Союзном государстве, то есть рубля. Но Бабарико — это не тот кандидат, который может составить серьезную конкуренцию Лукашенко. Расчет России, судя по всему, в другом. Что Батька, напуганный слухами о том, что Россия и Запад вместе готовят его свержение, начнет психовать, всех сажать, а потом, после выборов, разгонять акции протеста. А это приведет к новым очень жестким санкциям со стороны Запада. А значит, вся игра Лукашенко на западном направлении рухнет, и он будет вынужден согласиться на условия России по интеграции», — полагает источник. В общем, результаты выборов увидим уже в начале августа. А пока представим основных соперников Лукашенко — Бабарико и Тихановского.

Тихановский. Снимал Нагиева и ездил в автодоме по селам

Уроженец Гомеля, 41-летний Тихановский, в недавнем прошлом владелец студии по производству рекламных роликов, стал блогером только год назад, кода запустил свой YouTube-канал. Офисы его студии, помимо Минска и Гомеля, находятся в Киеве и Москве. В его роликах снимались известные люди, например российский актер Дмитрий Нагиев и белорусская телеведущая Виктория Сенкевич.

Со СМИ Тихановский не общается, говорит, что высказывается обо всем в своем видеоблоге «Страна для жизни» — у него 242 тысячи подписчиков (что для 10-миллионной страны нормальная цифра) и более трех сотен видео. В описании YouTube-канала указано, что он посвящен «историям простых белорусов и реальным кейсам предпринимателей», которые помогут «построить страну для жизни».

В роликах блогер общался с бизнесменами, оппозиционными политиками и селянами. Тихановский с командой ездили по регионам в автодоме с надписью «Страна для жизни» и встречался с подписчиками, а они на камеру делились тем, что их волнует. Например, ролик с женщиной из Глубокого и ее рассказом о жизни и отношении к Лукашенко набрал на YouTube более 700 тысяч просмотров. «Это не покажут по белорусскому ТВ. Очень важно, чтобы как можно больше людей это увидело и сделало выводы, что по всей стране много смелых и разумных людей, которые готовы строить страну для жизни! Не надо бояться, надо делать перемены здесь и сейчас каждому из нас!» — говорится в описании к ролику.

Ранее он получал 30 суток ареста за «активное участие» в несанкционированном митинге против интеграции Белоруссии и России 20 декабря 2019 года в Минске. Блогер пытался доказать, что всего лишь снимал происходящее на видео. В президенты, по словам Тихановского, он выдвинулся по просьбе подписчиков. Днем 6 мая Тихановского задержали под Могилевом, после очередной встречи с фанами и дали административный арест, из-за чего он не смог лично подписать документы для подачи в ЦИК. Его заменила жена Светлана. В конце мая Тихановского арестовали на пикете по сбору подписей за жену, обвинив в насилии против милиции, за что ему может грозить до шести лет. Сейчас он в карцере в СИЗО , где получил взыскание за плохую уборку помещения: в камере под трехметровым потолком тюремщики нашли паутину. Несмотря на то что некоторые эксперты его связывают с Россией, на самом деле, по данным «Страны», его финансирует партнер опального российского олигарха Ходорковского Невзлин — давний партнер белорусской прозападной оппозиции.

Бабарико. Мастер босоножек и коллекционер

В СИЗО находится и арестованный две недели назад 56-летний Бабарико, который ведет кампанию из камеры. Вместе с ним заключили и сына Эдуарда — главу инициативной группы по выдвижению отца в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина заверила, что нахождение Бабарико под арестом не помешает его регистрации — при условии, что все документы и подписи избирателей в порядке. Если экс-банкира все же зарегистрируют, это будет первый случай, когда кандидат в президенты Белоруссии поучаствует в избирательной кампании, находясь за решеткой.

Банкир родился и вырос на рабочей окраине Минска, а первые деньги заработал еще школьником после 7 класса в деревомодельном цеху на МАЗе — мастерил и продавал модные в то время босоножки сабо. «Это было не совсем законно — использование заводского оборудования и материала. Признаюсь. Срок давности уже вышел», — шутит Бабарико. На заработанное купил дорогой по тем временам магнитофон.

Учился на механико-математическом факультете в Минске, но на четвертом курсе его исключили из комсомола и университета, так как «не вписывался в систему». Правда, позднее будущему банкиру удалось восстановиться и закончить университет. В банковской сфере Бабарико — последние 25 лет, из них 20 лет возглавлял правление Белгазпромбанка («дочки» российского Газпромбанка ). За это время Белгазпромбанк вошел в пятерку крупнейших банков страны. Вышел из правления, когда решил баллотироваться.

У Бабарико есть сын Эдуард и дочь, которая живет в Австралии. Супруга экс-банкира погибла в 2017 году в Португалии, занимаясь дайвингом. Также он известен как меценат — основал фонд помощи больным детям, финансировал выпуск книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, критически настроенной к белорусской власти и к России.

Хаима Сутина, Бабарико также известный коллекционер. При его содействии в Белоруссию вернули картины знаменитых художников-выходцев из Белоруссии — Марка Шагала Льва Бакста . Эти полотна, кстати, впоследствии засветились в уголовном деле Белгазпромбанка, их не раз будет вспоминать Лукашенко.

«Когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачаны — это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?.. И самое главное, вот эти мешки черные денег и картины — их начали готовить к вывозу из Белоруссии», — заявил Батька.

На президентские амбиции экс-банкира Лукашенко отреагировал негативно. Сначала сказал, что Бабарико стоит задуматься, где он будет работать после выборов, а потом и вовсе перешел к оскорблениям — «негодяй», «жулье», «жирный буржуй». Правда, при этом ни разу не назвал фамилию Бабарико, но о ком идет речь, всем было понятно.

Незадолго до ареста Бабарико дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором сказал, что решился пойти на выборы президента из-за «отношения руководства страны к белорусам во время пандемии covid-19. Я считаю, что это абсолютно неприемлемая история. Пренебрежение интересами народа и стало для меня основным спусковым крючком для принятия этого решения».

Также в этом интервью он сказал, что не против идеи введения единой валюты союзного государства. «Если это экономически целесообразно, то почему бы и нет. В этом отношении хороший пример — монетарная политика Евросоюза с евро», — сказал Бабарико.

Он также ушел от прямого ответа на вопрос, признает ли он Крым российским, если станет президентом.