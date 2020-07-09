НАТО следит за Россией

Британское издание заявило о военном «предупреждении» для России

Учения НАТО в арктических водах и то, что в них принимает участие английская противолодочная субмарина HMS Trenchant, являются «явным предупредительным сигналом» для России. Об этом пишет Daily Express.

По данным издания, Великобритания повышает «свою роль в этой ключевой части мира», принимая участие в учениях Dynamic Mongoose, которые проходят неподалеку от Фареро-Исландского рубежа.

«Участие Британии в этих крупных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы — два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолет P-8 Poseidon», — пояснил изданию редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

Он также подчеркнул, что НАТО следит за действиями России в Арктике. В учениях Альянса принимают участие военнослужащие Дании, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Норвегии и США.

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.