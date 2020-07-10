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В американском Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
В Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС
Фото: Facebook
Губернатор американского штата Юта Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице региона Солт-Лейк-Сити из-за протестов в городе.
В четверг вечером демонстранты собрались у здания местной прокуратуру после того, как ведомство признало оправданным применение силы в инциденте с 22-летним Бернардо Паласиосом-Карбахалем, который скончался в результате стрельбы со стороны полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.
Протестующие начали бить окна в здании прокуратуры, после этого собрание было объявлено незаконным. Демонстранты также применили перечный газ против полицейских. Одного из правоохранителей доставили в больницу, двух протестующих задержали.
Официальный представитель губернатора Брук Шеффлер сообщила, что режим ЧС продлится до 13 июля включительно.
Паласиос-Карбахаль был застрелен 23 мая в Солт-Лейк-Сити после полицейской погони. Полицейские, по данным СМИ, произвели в направлении молодого человека около 30 выстрелов.
Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
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В мире , Другое , Лесные пожары в Иркутской области , Режим ЧС , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Солт-Лейк-Сити
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