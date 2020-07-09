«Америка убивала солдат Москвы» 

Власти США убивали советских военных руками афганских моджахедов. Об этом бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана по внешней политике Дуг Бэндоу заявил изданию Antiwar.

«Это, конечно, было бы возмутительно», — высказал мнение Бэндоу, назвав при этом сведения The New York Times непроверенными.

Также он заявил, что теперь американские политики, возможно, поняли, что чувствовали их советские коллеги, когда власти Соединенных Штатов Америки поставляли оружие, например, зенитные ракетные комплексы «Стингер» (Stinger), афганским моджахедам, тем самым облегчая им убийство военных СССР.