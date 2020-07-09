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«Америка убивала солдат Москвы» 

Артём Кульша 8 минут назад
Власти США убивали советских военных руками афганских моджахедов. Об этом бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана по внешней политике Дуг Бэндоу заявил изданию Antiwar.
В июне, как сообщал «Рамблер», осведомленный собеседник рассказал изданию The New York Times, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) якобы платит деньги членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане. Ряд политических деятелей в США выразили возмущение по этому поводу.
«Это, конечно, было бы возмутительно», — высказал мнение Бэндоу, назвав при этом сведения The New York Times непроверенными.
Также он заявил, что теперь американские политики, возможно, поняли, что чувствовали их советские коллеги, когда власти Соединенных Штатов Америки поставляли оружие, например, зенитные ракетные комплексы «Стингер» (Stinger), афганским моджахедам, тем самым облегчая им убийство военных СССР.
В конце июня президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка не нашла информацию, обнародованную The New York Times, заслуживающей доверия.
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В мире , Видео , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Генштаб , ГРУ , Талибан , New York Times , Москва , США
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