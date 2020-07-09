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Экс-депутат Рады аргументировала, почему Украина навсегда потеряла Крым 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
Украина навсегда потеряла Крым
Фото: РИА Новости
Украина потеряла Крым из-за действия киевских властей к жителям полуострова. Об этом в эфире NewsOne сказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Рассуждая о конфликте в Донбассе, политик пришла к выводу, что Украина не выполняет Минские соглашения. Из-за этого государство имеет не очень хороший имидж на мировой арене. Также Украина, вероятно, потеряла не только Крым, но и Донбасс. По ее мнению, жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР понимают, что в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне, чем в родной.
"Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару", — добавила Герман.
В связи с этим она отметила, что Крым не захочет вернуться туда, где власти, "крича на каждом шагу", что считают полуостров своей территорией, не дают жителям воду.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Анна Герман , Верховная Рада , Республика Крым
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