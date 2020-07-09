Украина навсегда потеряла Крым

Рассуждая о конфликте в Донбассе, политик пришла к выводу, что Украина не выполняет Минские соглашения. Из-за этого государство имеет не очень хороший имидж на мировой арене. Также Украина, вероятно, потеряла не только Крым, но и Донбасс. По ее мнению, жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР понимают, что в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне, чем в родной.

"Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару", — добавила Герман.

В связи с этим она отметила, что Крым не захочет вернуться туда, где власти, "крича на каждом шагу", что считают полуостров своей территорией, не дают жителям воду.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.