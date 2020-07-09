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В Сербии на протестах пострадали журналисты, сообщают СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
В Сербии на протестах пострадали журналисты
Фото: © РИА Новости / Александар Джорович
Журналисты телеканала РТС подверглись нападению со стороны протестующих против новых мер противодействия распространению коронавируса, передают сербские СМИ.
В среду в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространения коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово.
По данным местных СМИ, в Нови-Садев в ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС, злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору.
В Нише демонстранты также разбили камеру съемочной группы РТС и ранили в голову оператора.
О количестве пострадавших и задержанных в этих акциях на данный момент не сообщается. Сербское МВД на данный момент обнародовало сведения только о ранении десяти полицейских в ходе беспорядков в Белграде.
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В мире , Происшествия , МВД , Сербия
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