Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19 

News.ru и ещё 2 1 час назад
В США зафиксировали рекорд по приросту заражений COVID
Фото: globallookpress.com
Американские врачи зафиксировали рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки. По последним данным, почти 60 тыс. человек заразились инфекцией.
В Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии выявлено самое большое количество больных. Местные больницы не справляются с нагрузкой, сообщает The New York Times.
За последние сутки в Техасе выявили 9,9 тыс. случаев COVID-19. Это третий день подряд, когда в штате подтверждается столь высокое количество больных. В Аризоне это число намного меньше. Там ежедневно сообщают о 3,6 тыс. новых заражений.
В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.
8 мая американский лидер Дональд Трамп обращал внимание на то, что США направляют ВОЗ «почти 500 млн долларов в год» в то время, как Китай «платит 38 млн долларов».
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,5 млн человек, более 308 тысяч скончались. Сильнее всего от пандемии пострадали США. Количество заболевших превысило там 1,4 млн Решение о приостановке финансирования организации в Белом доме приняли 15 апреля. Глава Соединённых Штатов тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестаёт спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Гордон раскрыл вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине Гордон раскрыл вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине «Операция „Немыслимое“»: Россия отрежет Херсонщину для пересыхающего Крыма «Операция „Немыслимое“»: Россия отрежет Херсонщину для пересыхающего Крыма У испанцев пропали выработанные антитела к коронавирусу У испанцев пропали выработанные антитела к коронавирусу
Комментарии 1
В мире , США , Дональд Трамп , ВОЗ , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Памфилова предложила Путину провести выборы по-новому
Памфилова предложила Путину провести выборы по-новому
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
По делу Фургала задержали еще двоих
По делу Фургала задержали еще двоих
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение