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В США задержали мексиканского губернатора для экстрадиции 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В США задержали мексиканского губернатора
Фото: EPA
Генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании во Флориде экс-губернатора приграничного штата Чиуауа Сесара Дуарте, которого обвиняют в крупных хищениях.
"В Майами, Флорида, задержан Сесар "Д" с целью экстрадиции", — сообщило ведомство в Twitter.
Администрация действующего губернатора Хавьера Коррала обвиняет Дуарте в хищении 12 миллионов долларов. В общей сложности в отношении чиновника действует 21 ордер на арест в связи с возможным участием в хищениях на 52 миллиона долларов США.
За шесть лет генеральная прокуратура Мексики по запросу правительства Чиуауа представила восемь запросов об экстрадиции, в 2018 году губернатор Коррал заявлял, что Дуарте может скрываться в Техасе.
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В мире , Происшествия , Майами , Мексика , США
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