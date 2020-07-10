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Президент Бразилии сделал ставку на чудо-лекарство 

BFM.RU и ещё 15 38 минут назад
Президент Бразилии сделал ставку на чудо-лекарство
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал ставку на чудо-лекарство гидроксихлорохин, чтобы помочь стране, пострадавшей от коронавируса, победить COVID-19, сообщает Reuters. Он подтолкнул свое правительство к тому, чтобы сделать препарат против малярии широкодоступным, и призвал бразильцев принимать его, чтобы предотвратить заболевание и вылечиться.
Теперь крайне правый популист подвергается решающему испытанию: во вторник Болсонару объявил, что у него положительный результат на болезнь и что он принимает гидроксихлорохин.
В телевизионном интервью Болсонару сказал, что он принял две начальные дозы в сочетании с антибиотиком азитромицином и почти сразу почувствовал себя лучше. Он сожалеет, что не делал этого раньше.
Позже в отдельном видео он проглотил третью таблетку. Он сказал, что знает о других методах лечения, но отметил, что ни один из них не доказал свою эффективность.
Болезнь Болсонару является красноречивым свидетельством неудачной реакции его правительства на вспышку. Более 1,7 миллиона человек в Бразилии дали положительный результат на коронавирус и почти 68 000 умерли. Только Соединенные Штаты показали худший результат.
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В мире , Reuters , Бразилия
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