Лукашенко: Суверенитет Белоруссии не продается 

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость его страны не продаются. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в четверг, 9 июля, во время встречи с представителями СМИ Фрагмент встречи показал телеканал ОНТ. По словам Лукашенко, следует помнить, что деньги как пришли, так и уйдут.

— Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо, — подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что не существует той цены, за которую он может продать свою страну.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что сохранит мирную и независимую страну, несмотря на «передряги современности».