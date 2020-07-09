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Лукашенко: Суверенитет Белоруссии не продается 

Вечерняя Москва и ещё 4 40 минут назад
Лукашенко: суверенитет Белоруссии не продается
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость его страны не продаются. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в четверг, 9 июля, во время встречи с представителями СМИ Фрагмент встречи показал телеканал ОНТ. По словам Лукашенко, следует помнить, что деньги как пришли, так и уйдут.
— Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо, — подчеркнул президент Белоруссии.
Он добавил, что не существует той цены, за которую он может продать свою страну.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что сохранит мирную и независимую страну, несмотря на «передряги современности».
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В мире , СНГ , Выборы на Украине , Санкции , Планы НАТО , Александр Лукашенко
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