Президента Косово вызвали на допрос

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что прибудет 13 июля в Гаагу , где его допросят по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов.

Ранее 24 июня Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах. Тачи заявил, что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления.

"Уважаемые граждане республики Косово, я хочу сообщить вам, что в понедельник (13 июля — ред.) я также поеду в Гаагу по приглашению канцелярии Специальной прокуратуры (международного суда по преступлениям в Косово — ред.) для беседы", — написал Тачи в Facebook.

В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай , который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.

В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК . Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.