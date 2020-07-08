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Украина заподозрила ЛНР в причастности к лесным пожарам в Луганской области 

Lenta.ru 59 минут назад
Украина заподозрила ЛНР в причастности к лесным пожарам
Фото: пресс-служба МЧС Украины
Национальная полиция Украины заподозрила силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в причастности к лесным пожарам на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом на заседании правительства заявил глава полиции Игорь Клименко, передает hromadske.
«Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника», — сказал Клименко.
Основные версии возникновения пожара — погодные условия, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, имущественный ущерб или иные последствия. На данный момент известно о пяти погибших.
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