Украина заподозрила ЛНР в причастности к лесным пожарам

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Национальная полиция Украины заподозрила силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в причастности к лесным пожарам на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом на заседании правительства заявил глава полиции Игорь Клименко , передает hromadske.

«Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника», — сказал Клименко.

Основные версии возникновения пожара — погодные условия, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, имущественный ущерб или иные последствия. На данный момент известно о пяти погибших.