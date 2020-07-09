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Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде 

РИА Новости Крым и ещё 2 54 минуты назад
Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Документ принят на сессии горсовета в четверг.
По информации украинских СМИ, херсонские депутаты в обращении требуют не допустить прекращения водной блокады полуострова и "прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым".
"Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз — недопустимо", — заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.
Обращение поддержали 32 депутата, 10 избранников не голосовали.
На сессии также присутствовали активисты, которые держали в руках плакаты с надписью "Нельзя поить оккупантов".
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на данный момент только Симферополь остается проблемным регионом с точки зрения питьевого водоснабжения. По его словам, крымская столица обеспечена водой как минимум на 110 дней.
По всем остальным регионам РК проблем с водоснабжением с точки зрения бытовых нужд нет, заверил глава республики.
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В мире , Видео , Сергей Аксенов , Верховная Рада , Республика Крым
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