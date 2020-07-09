Все новости на карте

Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины , Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Документ принят на сессии горсовета в четверг.

По информации украинских СМИ, херсонские депутаты в обращении требуют не допустить прекращения водной блокады полуострова и "прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым".

"Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз — недопустимо", — заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Обращение поддержали 32 депутата, 10 избранников не голосовали.

На сессии также присутствовали активисты, которые держали в руках плакаты с надписью "Нельзя поить оккупантов".

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на данный момент только Симферополь остается проблемным регионом с точки зрения питьевого водоснабжения. По его словам, крымская столица обеспечена водой как минимум на 110 дней.

По всем остальным регионам РК проблем с водоснабжением с точки зрения бытовых нужд нет, заверил глава республики.