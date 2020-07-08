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Таиланд приблизился к разрешению однополых браков 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Таиланд приблизился к разрешению однополых браков
Фото: David Silverman / Getty Images
Таиланд приблизился к разрешению однополых браков — кабинет министров одобрил законопроект, позволяющий регистрацию однополых семей и воспитания ими детей. Об этом сообщает Bangkok Post.
Теперь законопроект и поправки в гражданский кодекс будут поставлены на голосование в нижнем органе парламента — палате представителей. В правительстве отметили, что данный законопроект — важный шаг для общества для достижения равенства между людьми всех полов.
В случае принятия новых правил, однополый союз будет обозначаться в документах как «гражданское партнерство». Такой брак смогут добровольно заключать лица одного пола, достигшие 17-летнего возраста, где хотя бы один из них — гражданин Таиланда. В более молодом возрасте необходимо будет получить разрешение родителей или суда.
В 2015 году в стране вступил в силу закон, запрещающий дискриминацию членов ЛГБТ-сообщества в компаниях. Нарушение карается штрафом или тюремным сроком. Кроме того, в 2017 году страховая компания Krungthai-AXA Life Insurance включила людей нетрадиционной сексуальной ориентации в список бенефициаров.
В мае 2019 года парламент Тайваня проголосовал за легализацию браков между гражданами одного пола. Это был первый случай, когда такое решение приняли в Азии. Гомосексуальным парам, однако, не разрешили усыновлять детей так же легко, как традиционным. При этом в ноябре 2018 года на острове прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за то, что браком можно считать исключительно союз мужчины и женщины.
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