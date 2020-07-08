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Чехия заявила об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела Сафронова 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Чешско-российские отношения оказались под угрозой
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»
Дело Ивана Сафронова, арестованного ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы, может привести к ухудшению отношений между Москвой и Прагой, заявил председатель комиссии Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента по контролю за Управлением по внешним связям и информации Павел Блажек.
«Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений», — приводит его слова ТАСС.
Вместе с тем он, как и другие члены комиссии, воздержался от других комментариев.
Другие политики и представители государственных органов, включая чешский МИД и силовые ведомства республики, также не высказываются по этой теме.
Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. По версии следствия, советник главы Роскосмоса работал на чешские спецслужбы. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины бывший журналист не признал.
По словам адвоката, доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.
В Кремле подчеркивали, что материалы СМИ в поддержку Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда.
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Комментарии
В мире , Иван Сафронов , ФСБ , МИД , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Москва , Прага , Чехия
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