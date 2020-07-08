Что заставляет американцев браться за ружье

США за минувшие выходные в результате стрельбы погибли 32 человека, среди которых оказалось по меньшей мере семеро детей. По данным Исследовательского центра Пью, 44% американцев за свою жизнь теряли знакомых в перестрелке, а 23% подвергались запугиванию оружием. «Газета.Ru» рассказывает, почему в Америке обострилось число подобных преступлений и можно ли смягчить ситуацию.

«Вы застрелили ребенка»

В США массовое движение против расизма «Black lives matter», зародившееся в 2014 году после смерти двух афроамериканцев Майкла Брауна Эрика Гарнера , которых застрелили полицейские, в 2020 году породило массовые протесты. При этом некоторые акции перерастали в беспорядки с применением огнестрельного оружия. В итоге борьба против жестокости обернулась десятками жертв.

Так, 6 июля 2020 года в Атланте штата Джорджия протестующие застрелили восьмилетнюю чернокожую девочку, когда та сидела вместе с мамой и ее подругой в машине. Они выехали на Университетскую авеню и пытались припарковаться на стоянке неподалеку. Демонстранты возмутились тем, что кто-то заехал в эпицентр протестов на автомобиле, и открыли по нему огонь. В ходе стрельбы ребенка ранили — девочка была срочно госпитализирована, но спасти ее не удалось.

«Вы застрелили ребенка. И там был не только один стрелок, стреляли минимум два человека. Это восьмилетний ребенок, — прокомментировала произошедшее мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс. — Если вы хотите, чтобы люди воспринимали нас всерьез, и вы не хотите, чтобы мы потеряли это движение, это должно прекратиться. Вы не можете винить в этом полицейских. Мы причиняем друг другу больше вреда, чем любой офицер в этом городе».

И этот случай не единственный. По данным местных СМИ, только за минувшие выходные, когда в США праздновали День независимости, в ходе массовых беспорядков были застрелены два шестилетних мальчика — в Сан-Франциско и в Филадельфии, одиннадцатилетняя девочка в Колумбии и восьмилетний мальчик в Гувере штата Алабама.

Кроме того, 4 июля в Чикаго прямо возле дома бабушки во время ее вечеринки в честь праздника в голову выстрелили семилетней девочке и четырнадцатилетнему мальчику — дети скончались на месте.

Всего за 4-5 июля в Штатах от огнестрельного оружия погибли 32 человека. Так, в Чикаго, по данным местных правоохранителей, за выходные расстреляли 17 местных жителей, в Атланте были убиты пять человек, а в Нью-Йорке от огнестрельных ранений скончались 10 человек.

Согласно данным Исследовательского центра Пью США, 44% американцев говорят, что за свою жизнь знали кого-то, кто был застрелен, а еще 23% сами подвергались запугиванию оружием.

Оружие в супермаркетах

Как пишет газета The Washington Post, зачастую такое количество случаев стрельбы эксперты связывают с доступностью огнестрельного оружия на территории США. По данным издания, страна находится на первом месте среди всех государств по количеству огнестрельного оружия на душу населения — всего в Штатах зарегистрировано 270 млн ружей и пистолетов.

При этом во многих регионах их легко не только приобрести, но и использовать. К примеру, в штате Аляска не требуется никаких специальных разрешений для того, чтобы ходить с оружием по улицам. Те же самые правила действуют и во Флориде.

При приобретении ружья или пистолета покупатель обязан пройти федеральную проверку, сообщив, нарушал ли он в прошлом закон и имеются ли у него психические заболевания — далее в течение нескольких минут администрация магазина проверяет данную информацию по базе, и при отсутствии противоречий клиент получает свою покупку.

На деле выясняется, что такая проверка далеко не всегда проводится качественно. Так, в прошлом году в Южной Каролине местный житель Диланн Руф сумел легально купить пистолет, несмотря на то что ранее был судим за хранение наркотиков. Впоследствии он убил из приобретенного оружия девять американцев в церкви в городе Чарльстон, штат Южная Каролина.

Также во многих штатах есть закон, позволяющий применять оружие в случае, если кто-то вторгается на частную территорию против воли хозяина. Более того, зачастую пистолет или ружье можно купить прямо в супермаркете.

Огнестрельное оружие как национальный символ

Обоснованно встает вопрос — почему же оружие в США столь доступно? Как считают эксперты издания «Би-би-си», основная причина заключается во влиянии, которое имеет американская Национальная стрелковая ассоциация в стране — именно она представляет интересы миллионов владельцев огнестрельного оружия и его производителей.

На протяжении десятилетий организация с помощью средств массовой информации превратила право американцев на ношение оружия в национальный символ.

В течение многих лет непопулярный у данной организации кандидат на выборах разных уровней автоматически получал хорошо финансируемого оппонента, поддерживающего ассоциацию, а власти транслировали именно те идеи, которые были выгодны организации.

Так, например, по данным портала Market Watch, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз после массового убийства в городе Эль-Пасо (штат Техас) в августе 2019 года не стал призывать к усилению контроля над оружием, хотя и назвал стрельбу «отвратительным актом терроризма». Позже стало известно, что его спонсором являлась стрелковая ассоциация. Именно поэтому, пока у данной организации сохраняется власть, добиться ужесточения в законах об оружии практически невозможно.

Не меньшую роль играет и вторая поправка к Конституции США. Она гарантирует гражданам возможность самим охранять свои права и гласит, что право хранить и носить оружие имеет «хорошо организованное ополчение». Со временем консервативные политики, которые также получают донаты из бюджета стрелковой ассоциации, начали трактовать данную поправку в более широком смысле — по их интерпретации, она дает неприкосновенное право граждан владеть огнестрельным оружием.

Дело в «токсичной мускулинности»?

По мнению американского криминолога Франклина Зимринга, доступность оружия не единственная причина большого количества смертей от стрельбы. Специалист считает, что в данном вопросе существует и психологическая подоплека.

«Серия конкретных сравнений смертности от подобных преступлений показывает, что готовность использовать оружие в Нью-Йорке в 54 раза больше, чем, например, в Лондоне, где его также можно легко приобрести», — рассказал он изданию Vox.

При этом исследование, проведенное ФБР , показало, что никаких конкретных демографических параметров у убийц, пользующихся в США пистолетом или ружьем, нет. Единственное, что удалось выяснить спецслужбе — то, что в большинстве случаев стрельбу устраивают мужчины.

Как написала на своей странице в соцсети Twitter медиа-критик Анита Саркисян, все дело в «токсичной мускулинности», которая формирует в социуме образ мужчины-агрессора. С ней не согласился доцент кафедры социологии колледжа Бейтса Майкл Рок

«Людям просто легко обвинить половину населения в насилии. Что касается пола — это просто навешивание ярлыков», — сказал он изданию Daily Dot.