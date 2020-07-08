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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков — в том числе и российских школьников — заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России?
В США задумались о запрете популярного среди подростков всего мира — не исключая и самих Штатов — китайского мобильного приложения TikTok. «Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос», — предупредил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
Глава Госдепа заметил, что не хотел бы подробно комментировать вопрос до того, как это сделает президент Дональд Трамп. Но при этом Помпео напомнил — американские власти уже объявили производителей китайских смартфонов Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США. Госсекретарь добавил, что людям следует загружать TikTok на свой смартфон, только если они хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».
В США могут запретить TikTok
Вряд ли у 30 млн американских пользователей TikTok, львиная доля которых — подростки до 16 и чуть старше, их любимое приложение (90% используют его ежедневно) ассоциируется с «красным Китаем» и геополитическими угрозами. TikTok, появившийся на рынке менее четырех лет назад, используется, как правило, для создания коротких видеороликов формата «я и мой котик танцуем под хип-хоп». Можно предположить, что 56-летний госсекретарь Помпео адресовал свою «страшилку» старшему поколению, например активному пользователю Twitter Трампу.
С другой стороны, недооценивать TikTok тоже не стоит — за три месяца с начала этого года программу скачали 315 млн раз, по всему миру — 700 млн пользователей. К слову, в России эта недавно пришедшая на рынок программа уже вышла на четвертое место по популярности. И, помимо «вирусных приколов», TikTok можно использовать для более-менее серьезных целей. Например, недавний «челлендж» — массовой кампанией в TikTok был сорван предвыборный митинг Трампа в Оклахоме. Школьники из соцсети забронировали места на 19-тысячном стадионе и не пришли.
Американские власти давно начали подбираться к TikTok — в 2018 году сервис уличили в незаконном сборе данных детей до 13 лет без согласия на то их родителей, после чего компанию-разработчика оштрафовали на рекордные 5,7 млн долларов. Но никаких подтверждений того, что соцсеть сливает данные американских школьников министерству госбезопасности КНР, пока не поступало.
В руководстве разработчика — пекинской фирмы ByteDance — немедленно отреагировали на заявление Помпео. Китайская компания напомнила, что проект TikTok курирует американский гендиректор, и заявила, что в компании работают квалифицированные специалисты в области безопасности и защиты персональных данных.
«TikTok уважает частную жизнь наших пользователей», — подчеркнули в компании.
При этом в Вашингтоне игнорируют аргумент ByteDance, уверяющей, что сервера и центры обработки данных находятся за пределами Китая, следовательно, не подпадают под действие законодательства народной республики. Данные американских пользователей, уверяют в ByteDance, хранятся на территории Соединенных Штатов, а резервная копия находится в Сингапуре.
На неподконтрольность приложения китайской разведке может указывать то, что в ближайшее время руководство TikTok сделает свое приложение недоступным для пользователей в Гонконге. Причина в принятом на прошлой неделе в Китае законе о нацбезопасности в этом специальном административном районе КНР.
Закон, напомним, наделяет китайские власти широкими полномочиями для борьбы с протестами в Гонконге. А иностранные IT-компании, по новым правилам, могут обязать через китайский суд предоставлять чиновникам и силовикам КНР данные пользователей мессенджеров и приложений. С другой стороны, тем же компаниям грозят иски уже за пределами КНР — за слив данных пользователей. Неудивительно, что Google, Twitter, Facebook и Telegram приостановили выдачу данных властям Гонконга. Но вновь отметим, что аналогичным образом поступили и хозяева TikTok.
Как бы то ни было, TikTok оказался в немилости не только в США. В конце июня власти Индии заблокировали это и еще 58 китайских приложений из-за их «пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны». Решение принято на основе полученных от МВД страны и координационного центра по борьбе с киберпреступностью «исчерпывающих рекомендаций». Впрочем, отметим, что решение о блокировке — по совпадению или нет — было принято после столкновений у китайско-индийской границы в Гималаях.
Политическая подоплека очевидна и в заявлении Помпео о возможном запрете TikTok в США, полагает депутат Госдумы Антон Горелкин. «Это часть экономического противостояния между Китаем и США, которое постепенно перерастает в политическую плоскость, — подчеркнул парламентарий в комментарии газете ВЗГЛЯД. — Но основа — все равно деньги. Поэтому они бьют по крупным корпорациям друг друга, по денежным интересам.
Пытались ограничивать Huawei, это не вполне получилось. С TikTok проще, это всего лишь интернет-сервис, а не производитель оборудования связи».
Депутат Горелкин заметил, что угроза, которую озвучил глава Госдепа, «очевидно расходится с принципами свободы слова и предпринимательства, которые США объявляют незыблемыми».
«В конце концов, никаких преступлений против США TikTok не совершал, суда над ним не было, поэтому непонятно, за что его блокировать», — добавил собеседник.
«Заявление Помпео связано только с популярностью TikTok среди пользователей США. В Вашингтоне достаточно серьезно пытаются ограничивать доступ людей к информации, поэтому любое новое средство массовых коммуникаций, которое зарождается за пределами США, пытаются как-то заблокировать или хотя бы дискриминировать. Так происходит и с TikTok», — сказал газете ВЗГЛЯД бывший замминистра связи, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.
Приложение TikTok, по его мнению, не сильно отличается от других, которые теоретически могут «стучать» на своих пользователей во всевозможные спецслужбы.
«Китайцы вообще известны пренебрежением к сохранности личной информации. Но в целом опасность приложения преувеличена», — добавил Массух.
Координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев полагает, что власти США и Индии действительно могут быть обеспокоены вопросом безопасности данных.
«Могу предположить, что, по мнению правительств этих стран, у TikTok существуют проблемы с модерацией и способностью прекращения оборота отдельных видов контента», — сказал Парфентьев газете ВЗГЛЯД.
Впрочем, как полагают эксперты, Ольге Бузовой, которая недавно стала «звездой» еще и в TikTok, не придется закрывать свой аккаунт и в этой сети. Илья Массух полагает, что россиянам не следует опасаться «китайской слежки», с учетом нынешних тесных отношений России с Китаем. Единственное, чего стоит бояться, — TikTok может собирать данные о пользователях в коммерческих целях.
«Лучше развивать свои приложения. Потенциал России в этом плане очень велик», — заключил эксперт.
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Комментарии 6
В мире , Видео , Илья Массух , Антон Горелкин , Дональд Трамп , Госдеп США , Госдума , МВД , Google , Деловая газета "Взгляд" , Fox News , Индия , Китай , США
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