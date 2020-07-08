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Порошенко разбил камеру журналистов 

Lenta.ru 42 минуты назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко разбил камеру оператору издания «Наш Киев». Журналисты опубликовали видео в Facebook.
Инцидент произошел возле Печерского суда в Киеве, который должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки. На кадрах видно, как бывший президент приветствует собравшихся сторонников и жмет им руки. Подойдя к оператору, он толкает камеру рукой.
Ранее стало известно, что одного из бывших украинских пограничников обвинили в незаконной переправке через границу в 2018 году Порошенко и его семьи, которые отправились отдыхать на Мальдивы.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Киев
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