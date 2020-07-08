Порошенко разбил камеру журналистов 

Бывший президент Украины Петр Порошенко разбил камеру оператору издания «Наш Киев». Журналисты опубликовали видео в Facebook.

Инцидент произошел возле Печерского суда в Киеве , который должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки. На кадрах видно, как бывший президент приветствует собравшихся сторонников и жмет им руки. Подойдя к оператору, он толкает камеру рукой.

Ранее стало известно, что одного из бывших украинских пограничников обвинили в незаконной переправке через границу в 2018 году Порошенко и его семьи, которые отправились отдыхать на Мальдивы.