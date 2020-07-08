Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19

Всемирной организации здравоохранения , вероятно, следует искать источники нового типа коронавируса не только в Китае , но и в других странах мира. Об этом сегодня, 8 июля, в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Дипломат считает, что может появиться потребность направить для этих целей спецмиссии в другие государства.

«Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира», — приводит ТАСС слова Линдзяня.

Как сообщало ИА REGNUM, Симона Маккарти в статье, вышедшей в South China Morning Post, заявляла, что пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится направить команду экспертов в Китай для изучения происхождения вспышки COVID-19, ученые, имеющие опыт отслеживания поведения вируса, говорят, что на установление обстоятельств появления коронавируса могут уйти годы. При этом, по его словам, нет гарантий того, что будет досконально известно то, откуда именно произошел патоген.