Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР 

Lenta.ru 21 минуту назад
Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР
Фото: AP
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден совершил первый визит в Советский Союз в 1979 году, посетив Ленинград. Свидетельство об этом найдено в номере газеты «Правда» от 27 августа 1979-го.
В короткой заметке «Знакомство с Ленинградом» говорится, что тогда 36-летний Байден приехал в СССР во главе группы сенаторов США. Политики возложили венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде, а Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни».
Вырезка газеты «Правда»
Кроме того, американские сенаторы побывали в Эрмитаже и Петергофе.
В марте 2011 года Байден во время своего визита в Москву в статусе вице-президента США вспоминал ту поездку в Советский Союз. «Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. [Леонид] Брежнев был очень болен и сразу ушел. А [председатель Совмина СССР Алексей] Косыгин тогда сказал нам: "Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины"», — говорил политик в ходе лекции в МГУ.
77-летний Байден ныне является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября этого года. Ожидается, что его кандидатура будет официально выдвинута в ходе национального съезда Демпартии 17–20 августа. Кандидатом от Республиканской партии должен стать действующий президент Дональд Трамп. Согласно результатам последних опросов общественного мнения, Байден в целом по стране опережает Трампа по популярности на 8–10 процентных пунктов.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Последние новости
Стало известно об «очень долгой слежке» ФСБ за советником главы «Роскосмоса» Стало известно об «очень долгой слежке» ФСБ за советником главы «Роскосмоса» Москву накроют дожди и град Москву накроют дожди и град «Норникель» отказался признать размер ущерба из-за разлива топлива в Норильске «Норникель» отказался признать размер ущерба из-за разлива топлива в Норильске
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Эрмитаж , МГУ , Демократическая партия США , Республиканская партия США , газета "Правда" , Санкт-Петербург , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто такой Иван Сафронов
Кто такой Иван Сафронов
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
В Москве появился бутовский маньяк
В Москве появился бутовский маньяк
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Видео
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение