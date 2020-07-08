Украина выдворила двух задержанных россиян 

Украина выдворила двух россиян, задержанных 7 июля в Киеве . Об этом сообщает «The Бабель» со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацональной полиции.

В полиции утверждают, что за россиянами несколько дней следили. Поскольку они не успели совершить никаких преступлений на Украине, сразу после задержания были поданы документы на их выдворение в Россию.

Ранее сообщалось, что задержанные состояли в вооруженных формированиях, работавших на российские спецслужбы, и участвовали в военных конфликтах в разных странах. Они планировали преступления с целью дестабилизации ситуации на Украине.