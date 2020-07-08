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Украина выдворила двух задержанных россиян 

Lenta.ru 33 минуты назад
Украина выдворила двух задержанных россиян
Фото: РИА Новости
Украина выдворила двух россиян, задержанных 7 июля в Киеве. Об этом сообщает «The Бабель» со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацональной полиции.
В полиции утверждают, что за россиянами несколько дней следили. Поскольку они не успели совершить никаких преступлений на Украине, сразу после задержания были поданы документы на их выдворение в Россию.
Ранее сообщалось, что задержанные состояли в вооруженных формированиях, работавших на российские спецслужбы, и участвовали в военных конфликтах в разных странах. Они планировали преступления с целью дестабилизации ситуации на Украине.
7 июля Служба безопасности Украины также сообщила, что задержала «куратора» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии российского ГРУ. Опубликованы предполагаемые записи телефонных разговоров К. с обвиняемыми в крушении малайзийского Boeing Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Boeing , ГРУ , СБУ , Киев
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