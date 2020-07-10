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«Вирус не ослабевает»: главный инфекционист США предсказал усиление пандемии COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 3 17 минут назад
Только начало: Пандемии COVID-19 предсказывают усиление
Фото: Slavomir Kubes, CTK Globallookpress
Только скоординированные совместные действия государств смогут эффективно противостоять глобальной проблеме коронавируса.
В настоящее время развитие пандемии коронавирусной инфекции находится лишь на одной из начальных стадий. Такое заявление сделал Главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Соединенных Штатах Энтони Фаучи.
Специалист указал, что существует вероятность значительного роста заболеваемости перед реальным началом отступления нового типа вируса. В пользу такого сценария дальнейшего развития событий говорят происходящие сейчас крупные вспышки COVID в ЮАР, Бразилии и Азии.
Фаучи указал, что для эффективной борьбы с заболеванием требуются слаженные и организованные действия всех государств мира, осуществлению которых вредит неизбежная и наблюдаемая сейчас политизация заболевания.
Инфекционист также обозначил в интервью итальянской Corriere Della Sera, что, несмотря на ряд недостатков в ее работе, Всемирная организация здравоохранения необходима для противодействия пандемии.
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В мире , Наука и техника , Ситуация в мире , Энтони Фаучи , ВОЗ , Сorriere della sera , США
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