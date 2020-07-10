Только начало: Пандемии COVID-19 предсказывают усиление

Только скоординированные совместные действия государств смогут эффективно противостоять глобальной проблеме коронавируса.

Энтони Фаучи. В настоящее время развитие пандемии коронавирусной инфекции находится лишь на одной из начальных стадий. Такое заявление сделал Главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Соединенных Штатах

Специалист указал, что существует вероятность значительного роста заболеваемости перед реальным началом отступления нового типа вируса. В пользу такого сценария дальнейшего развития событий говорят происходящие сейчас крупные вспышки COVID в ЮАР, Бразилии и Азии.

Фаучи указал, что для эффективной борьбы с заболеванием требуются слаженные и организованные действия всех государств мира, осуществлению которых вредит неизбежная и наблюдаемая сейчас политизация заболевания.