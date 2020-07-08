Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства 

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Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что офис президента страны Владимира Зеленского якобы заказал его убийство.

Шарий опубликовал на YouTube видео под названием «Офис Президента заказал мою ликвидацию».

В ролике журналист говорит, что СБУ планировала его убить, а затем «повесить» дело на преступника, который объявлен Киевом в розыск, чтобы отвести внимание от главного исполнителя.

«Исходя из логики происходящего, можно сделать вывод: СБУ планировала ликвидацию Анатолия Шария, после чего, с высокой долей вероятности, по линии спецслужб должен был произойти обмен оперативной информацией, и украинская сторона должна была предоставить фактаж, согласно которому испанские правоохранители должны были повесить дело на Александра Золотухина», — пишет Telegram-канал «Разведчик», ссылаясь на данные, озвученные в видео Шария.

Однако на деле по линии главы СБУ Ивана Баканова «произошел казус исполнителя и засветился связной.

»Подобное недопустимо, это не просто провал, а яркий пример дискредитации СБУ под руководством Баканова», — отмечает автор канала.

Он также пишет, что факты, изложенные в видео Шария, содержат признаки преступления по статье «Покушение на убийство».

«Если называть вещи своими именами, то заказчик — заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, исполнитель — глава Службы безопасности Украины Иван Баканов», — отмечает он.

Напомним, в июне у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария, который сопровождался стычками с радикалами. Участники акции требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.

До этого Шарий заявил газете ВЗГЛЯД, что Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной.