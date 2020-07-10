Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россия — не наш друг»: в Пентагоне заявили о связи РФ с талибами 

News.ru и ещё 5 29 минут назад
Будучи «вовлечённой» в ситуацию в Афганистане, Россия действует в этой стране через контакты с экстремистской группировкой «Сеть Хаккани» и связанным с ней радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Также, по мнению генерала, в ситуации вокруг Афганистана «принимают участие» Китай, Пакистан и Иран. Это заявление он сделал на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.
"Мы годами знали, что Россия была вовлечена в ситуацию в Афганистане в интересах своей национальной безопасности. Россия — не наш друг, и их участие [в этой ситуации] вызывает беспокойство. Мы внимательно следили за этим и принимаем соответствующие меры. Она занималась этим годы. И они занимаются этим по своим причинам. И они занимаются этим через «Талибан», «Хаккани» и другие группировки", — цитирует Милли ТАСС.
Также представитель ВС США прокомментировал растиражированную американскими СМИ информацию о том, что РФ предлагает боевикам в Афганистане вознаграждения за нападения на американских солдат. Он констатировал, что на данный момент не обнаружено связи между якобы существующей программой вознаграждений РФ и потерями среди американских военных.
"Мы собираемся докопаться до сути этих вознаграждений", — сказал генерал.
Ранее вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию об этом. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемых в СМИ данных.
Как писал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал докладов о том, что Россия выплачивала «вознаграждения» афганским талибам за нападения на американских солдат.
News.ru: последние новости
Гордон раскрыл вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине Гордон раскрыл вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине Главный инфекционист США заявил, что мир находится в самом начале пандемии Главный инфекционист США заявил, что мир находится в самом начале пандемии Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
Комментарии 7
В мире , Армия , Видео , Конфликты , Санкции , Марк Эспер , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Марк Милли , Комитет начальников штабов , Пентагон , Талибан , Конгресс США , Washington Post , ИТАР-ТАСС , New York Times , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение