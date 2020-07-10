Пакистан и Также, по мнению генерала, в ситуации вокруг Афганистана «принимают участие» Китай Иран . Это заявление он сделал на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США

"Мы годами знали, что Россия была вовлечена в ситуацию в Афганистане в интересах своей национальной безопасности. Россия — не наш друг, и их участие [в этой ситуации] вызывает беспокойство. Мы внимательно следили за этим и принимаем соответствующие меры. Она занималась этим годы. И они занимаются этим по своим причинам. И они занимаются этим через «Талибан», «Хаккани» и другие группировки", — цитирует Милли ТАСС.

Также представитель ВС США прокомментировал растиражированную американскими СМИ информацию о том, что РФ предлагает боевикам в Афганистане вознаграждения за нападения на американских солдат. Он констатировал, что на данный момент не обнаружено связи между якобы существующей программой вознаграждений РФ и потерями среди американских военных.

"Мы собираемся докопаться до сути этих вознаграждений", — сказал генерал.

Ранее вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию об этом. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемых в СМИ данных.