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В Порошенко на митинге швырнули пачку фальшивых купюр 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 31 минуту назад
В Порошенко на митинге швырнули пачку фальшивых купюр
Фото: РИА Новости
На митинге в Киеве в поддержку Петра Порошенко мужчина бросил в экс-президента Украины пачку фальшивых купюр, позже неизвестного увели силой.
Сторонники Порошенко проводят акции в поддержку бывшего главы Украины, пока Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту в виде личного обязательства.
В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к митингующим. Он поблагодарил их за поддержку и рассказал о ходе заседания. В конце выступления Порошенко некий мужчина, стоящий близко к нему, бросил в него стопку бумажек в виде купюр, передает РИА «Новости».
«Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим — кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым», — заявил экс-президент Украины.
Участники митинга силой увели нарушителя с акции. Полицейские в ситуацию не вмешивались.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Криминал , Украина , Сергей Семочко , Петр Порошенко , СБУ , РИА Новости , Киев
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