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В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: Reuters
Рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 60 021 случай заражения, 1195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались.
Днем ранее эти показатели составляли 44 953 и 325 соответственно.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 996 098 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 131 тысячи человек. Выздоровели более 936 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 11,8 миллиона заразившихся и более 544 тысяч летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , США
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