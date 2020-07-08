В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19 

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Рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в США , сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 60 021 случай заражения, 1195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 44 953 и 325 соответственно.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 996 098 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 131 тысячи человек. Выздоровели более 936 тысяч заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 11,8 миллиона заразившихся и более 544 тысяч летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.