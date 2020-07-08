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Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 2 часа назад
Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев
Фото: РИА Новости
Украинцы должны понять, что на президентских выборах в 2019 году их жестоко обманули, и пришедшие к власти люди — несамостоятельные марионетки, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Депутат отметила, что ее фракция готовит антикризисный план, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас пребывает, передает телеканал «112 Украина».
«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах», — добавила политик.
По мнению политика, украинцев подставили во время выборов, выдвинув на властные места «марионеток».
Тимошенко посетовала на то, что Украина сама ничего не производит и не выращивает, импортируя из-за рубежа фрукты, овощи и даже картошку несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.
Ранее Тимошенко заявила, что Украина напоминает пароход «Титаник», во время первого рейса потерпевший крушение в северной Атлантике после столкновения с айсбергом.
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , Юлия Тимошенко
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