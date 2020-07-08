Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев 

Украинцы должны понять, что на президентских выборах в 2019 году их жестоко обманули, и пришедшие к власти люди — несамостоятельные марионетки, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Депутат отметила, что ее фракция готовит антикризисный план, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас пребывает, передает телеканал «112 Украина».

«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах», — добавила политик.

По мнению политика, украинцев подставили во время выборов, выдвинув на властные места «марионеток».

Тимошенко посетовала на то, что Украина сама ничего не производит и не выращивает, импортируя из-за рубежа фрукты, овощи и даже картошку несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина напоминает пароход «Титаник», во время первого рейса потерпевший крушение в северной Атлантике после столкновения с айсбергом.