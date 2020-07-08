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Глава Центробанка Боливии заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
Глава Центробанка Боливии заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Боливийские медики выявили коронавирус нового типа у главы Центробанка республики Гильермо Ортиса. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба регулятора.
"Центробанк Боливии сообщает, что 6 июля стало известно о положительном результате теста председателя ЦБ Гильермо Ортиса на коронавирус. В соответствии с протоколами по биобезопасности он находится на карантине у себя дома и получает медицинскую помощь", — отметили в пресс-службе.
По ее данным, состояние Ортиса оценивается как стабильное. Его обязанности временно исполняет заместитель Армандо Силес.
Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Рока, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.
10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране. К настоящему моменту заразились более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,4 тыс.
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Комментарии
В мире , Гильермо Ортис , Центральный банк России
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