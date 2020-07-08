«Жестоко обманули»: Тимошенко о выборах 2019 года

Украинцев "жестоко обманули" на президентских выборах весной 2019 года, заявила председатель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко в эфире канала "112 Украина".
По ее мнению, страна скоро будет импортировать все необходимое для потребителей. Так, Украина уже импортирует овощи, картофель и фрукты, несмотря на "уникальную землю", на которой все это можно выращивать. Депутат добавила, что она и ее команда готовит антикризисный план, в котором по пунктам будет расписано, как выйти из сложившейся ситуации.
"Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками — они не самостоятельные", — подчеркнула Тимошенко.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила Владимира Зеленского в введении избирателей в заблуждение.
Она отметила, что президент на выборах обещал политику "новых лиц" в формировании кадров, однако среди чиновников до сих пор можно найти людей, связанных с экс-главой государства Петром Порошенко.