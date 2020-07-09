Сразу три тысячи шахтеров заболели COVID-19

Представители профсоюза компании Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, заявили о том, что около трех тысяч шахтеров заболели COVID-19, призвав руководство концерна и власти страны к принятию дополнительных мер безопасности при расширении производства.

По оценке экспертов, столь большое количество заболевших грозит "катастрофическими" последствиями для стратегического сектора экономики Чили Хуан Карлос Гуахардо, глава консалтинговой компании Plusmining в Сантьяго, заявил агентству Reuters, что горнодобывающая индустрия страны "приближается к опасной грани".

Патрисио Элгета, президент Федерации медработников, объединяющей группу профсоюзов компании, заявил агентству, что по состоянию на пятое июля зафиксировано 2 тысячи 843 случая коронавируса среди работников Codelco. В самой компании, где во время пандемии сократили 40 процентов шахтеров, отказались от комментариев. На минувшей неделе генеральный директор Codelco Октавио Аранеда заявил в интервью газете El Mercurio, что любые дальнейшие ограничения на добычу полезных ископаемых будут "катастрофическими" для Чили. Он отверг утверждения о том, что компания "провалила" реакцию на пандемию.

Некоторые профсоюзы и социальные группы призвали Codelco и другие горнодобывающие компании прекратить работы вокруг шахтного центра Калама, пустынного города, окруженного некоторыми из крупнейших месторождений меди в Чили.

Ранее Элгета заявил, что шахтеры измотаны и боятся заболеть, но продолжают работать, чтобы свести концы с концами. По его словам, профсоюзы взвешивают предложение, озвученное в ходе регионального круглого стола с участием медработников, политиков и представителей социальных групп, чтобы сократить производство до "минимума" на всех шахтах вокруг наиболее пострадавшего от пандемии COVID-19 города Калама с целью их дезинфекции. Согласно статистике государственного медного агентства, на регион Антофагаста, где расположен город Калама, приходится более половины добычи медной руды в Чили.

Между тем