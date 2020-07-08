Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну (США. — NEWS.ru) в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене, — привели слова Джо Байдена в ТАСС.

Правительство США с 6 июля 2020 года решило покинуть ВОЗ. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп Конгрессу. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил выход США из ВОЗ.

При этом правительство США готово вносить на счёт организации денежные средства, но уже не $500 млн, как раньше, а около $38 млн, как платит Китай, писал NEWS.ru ранее.