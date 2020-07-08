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Байден пообещал вернуть США в состав ВОЗ, если победит на выборах 

News.ru и ещё 6 1 час назад
«Верну США в ВОЗ» — Байден о планах в случае победы
Фото: globallookpress.com
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что вернёт Соединённые Штаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), если победит на президентских выборах, в первый же день на новой должности. Также политик пообещал вернуть мировое лидерство США.
Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну (США. — NEWS.ru) в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене, — привели слова Джо Байдена в ТАСС.
Правительство США с 6 июля 2020 года решило покинуть ВОЗ. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп Конгрессу. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил выход США из ВОЗ.
Сенатор-демократ Роберт Менендес также подтвердил информацию, что Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о выходе из организации. Он отметил, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции президента США.
При этом правительство США готово вносить на счёт организации денежные средства, но уже не $500 млн, как раньше, а около $38 млн, как платит Китай, писал NEWS.ru ранее.
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Комментарии
В мире , США , Роберт Менендес , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Стефан Дюжаррик , ООН , ВОЗ , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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