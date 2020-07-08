Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять человек погибли во время теракта в городе Телль-Абъяд в Сирии 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
10 человек погибли во время теракта в Сирии
Фото: globallookpress.com
Не менее десяти человек, в том числе двое детей, погибли во время теракта в пограничном городе Телль-Абъяд в Сирии.
Заминированный автомобиль, 7 июля 2020 года, взорвался в зоне безопасности, которая была создана Турцией. Теракт произошёл возле штаба «Джебхат аш-Шамия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
Пока количество раненных при взрыве неизвестно. Пострадавшие доставлены в больницы.
Группировка «Джебхат аш-Шамия» обвинила «Фейлак аль-Маджд» в совершении теракта. Отмечается, что между группировками были стычки с применением гранатомётов.
До этого, 16 февраля 2020 года, в городе Телль-Абъяд произошёл ещё один теракт. Тогда погибли шесть человек. Взрыв произошёл у здания муниципалитета, где расположен штаб сирийской оппозиции.
По данным радиостанции Sham FM, группировки постоянно воюют, при этом страдает мирное население.
До октября 2019 года город Телль-Абъяд был занят курдами, затем в ходе операции «Источник мира» город заняли протурецкие группировки.
Как писал NEWS.ru ранее, курды заявили, что лидеры ИГ (запрещена в РФ) прячутся в контролируемой Турцией части Сирии.
News.ru: последние новости
«Операция „Немыслимое“»: Россия отрежет Херсонщину для пересыхающего Крыма «Операция „Немыслимое“»: Россия отрежет Херсонщину для пересыхающего Крыма Вице-премьер Украины раскрыл содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины раскрыл содержание переговоров по Донбассу в Берлине Политолог объяснил «хуторянские замашки» Зеленского Политолог объяснил «хуторянские замашки» Зеленского
Комментарии
В мире , Происшествия , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Внучка Черномырдина лишилась дач на Рублевке
Внучка Черномырдина лишилась дач на Рублевке
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение