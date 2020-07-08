10 человек погибли во время теракта в Сирии

Все новости на карте

Не менее десяти человек, в том числе двое детей, погибли во время теракта в пограничном городе Телль-Абъяд в Сирии

Заминированный автомобиль, 7 июля 2020 года, взорвался в зоне безопасности, которая была создана Турцией . Теракт произошёл возле штаба «Джебхат аш-Шамия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Sham FM.

Пока количество раненных при взрыве неизвестно. Пострадавшие доставлены в больницы.

Группировка «Джебхат аш-Шамия» обвинила «Фейлак аль-Маджд» в совершении теракта. Отмечается, что между группировками были стычки с применением гранатомётов.

До этого, 16 февраля 2020 года, в городе Телль-Абъяд произошёл ещё один теракт. Тогда погибли шесть человек. Взрыв произошёл у здания муниципалитета, где расположен штаб сирийской оппозиции.

По данным радиостанции Sham FM, группировки постоянно воюют, при этом страдает мирное население.

До октября 2019 года город Телль-Абъяд был занят курдами, затем в ходе операции «Источник мира» город заняли протурецкие группировки.