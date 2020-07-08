Пойман «куратор» руководства ДНР 

Внештатный представитель специальных служб России, который был одним из кураторов руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и общался с обвиняемыми по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе, задержан на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно данным СБУ, в 2014-2020 годах гражданин К. был одним из кураторов руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. В частности, он активно участвовал в создании разведывательного управления и других подразделений ДНР.
Вчера сотрудники СБУ задержали К. в Киеве по подозрению в совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (УК) Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Уведомление о подозрении будет вручено ему в ближайшее время.
Также в СБУ сообщили, что получили в свое распоряжение записи телефонных разговоров К., в том числе разговоров с обвиняемыми по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко.